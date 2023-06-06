«Получили все лучшее». Зеленский ответил на заявления о «недостаточном укреплении» Бахмута 6 июня, 20:18 Бахмут, 21 мая (Фото:Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о якобы «недостаточном укреплении» Бахмута перед боями с россиянами и заявил, что Силы обороны в городе получали наилучшие вооружения.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.

По его словам, в Бахмуте было уничтожено 21 000 террористов Вагнера, еще 60 000 получили ранения.

«Серьезная ли там защита? Я думаю, там мощные люди и командиры, мы знаем, какие потери были у нас, но их невозможно даже сравнить. Не хочу говорить о деталях, но все лучшее и новейшее воины получили на этом направлении, лучшие системы, артиллерию», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что Бахмут сдерживал сотни тысяч человек.

«Это большое количество военных. Я видел много раненых, был там, это супер-люди. Все, что нам приходило, дефицит, снаряды, мы туда отдавали. До начала полномасштабной войны у нас не было этого оружия и не могло быть», — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что военные на фронте понимают, что когда оружие есть, то его передают на передовую.

«Насчет города — как можно укрепить многоэтажку, когда по городу прилетает 50 000 снарядов в день? Укрепляются входы в город. Бахмут не готовили к полномасштабной войне. Было понятно, что он возьмет на себя функцию магнита. Кто говорит, что можно укрепить пятиэтажку против С-300 или артиллерии, я думаю он не очень понимает», — резюмировал президент.

5 июня президент Владимир Зеленский поблагодарил защитников Украины, которые дают отпор оккупантам на Бахмутском направлении и подчеркнул, что Силы обороны двигаются вперед.

Вечером 5 июня замминистра обороны рассказала, что войска Оперативной стратегической группировки войск Хортица наступают на восточном фронте и продвинулись вперед на нескольких направлениях: Орехово-Василевка, Парасковиевка (200−1600 м) и Ивановское, Клещиевка (100−700 м).

5 июня минобороны страны-агрессора России заявило о якобы начале контрнаступления со стороны Украины «на пяти участках фронта».

В Генштабе ВСУ опровергли эти утверждения врага и добавили, что не планируют комментировать фейковые заявления россиян.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что защитники Украины осуществили локальные атаки и «достигли ограниченных тактических успехов» на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.