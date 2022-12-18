Бахмут. ВСУ держат город, Россия делает все, чтобы там не осталось ни одной целой стены — Зеленский 18 декабря, 22:50 Разрушенный в результате российской атаки дом в Бахмуте Донецкой области, 18 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Ставке верховного главнокомандующего в воскресенье, 18 декабря, рассматривали ситуацию на самых горячих участках фронта — в Донецкой и Луганской областях.

Об этом во время вечернего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Очень подробно рассмотрели ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Бахмутское направление — ключевое. Город держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены», — сказал он.

Видео дня

Также, по словам президента, ВСУ постепенно уменьшают потенциал оккупантов в Запорожской и Херсонской областях — минус склады и логистика. Зеленский рассказал, что постоянным приоритетом остается защита границы как с Россией, так и с Беларусью.

«Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял Минск — это им так же не поможет, как и все остальные больные идеи в этой войне против Украины и украинцев», — добавил он.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей: россияне не могут выйти на оперативное пространство, не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию и несут ежедневные огромные потери