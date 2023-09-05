Зеленский посетил боевые бригады под Бахмутом. Встретился с Сырским и обсудил проблемные вопросы
Зеленский встретился с Сырским на Бахмутском направлении (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область посетил боевые бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил Офис президента.
Зеленский побывал в расположении 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и наградил бойцов.
Кроме военных, он встретился с командующим Сухопутных войск ВСУ, командующим оперативно-стратегической группировки войск Хортица Александром Сырским и заслушал доклады об оперативной ситуации в зонах ответственности ОТГ Лиман и Соледар.
Президент обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений. В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационном транспорте и средствах РЭБ.
4 сентября Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений в составе оперативно-тактической группировки Донецка. Также он посетил командные пункты бойцов Таврии на Запорожском направлении.