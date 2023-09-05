Зеленский посетил боевые бригады под Бахмутом. Встретился с Сырским и обсудил проблемные вопросы

5 сентября, 13:43
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Зеленский встретился с Сырским на Бахмутском направлении (Фото:Офис президента)

Зеленский встретился с Сырским на Бахмутском направлении (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область посетил боевые бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский побывал в расположении 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и наградил бойцов.

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Кроме военных, он встретился с командующим Сухопутных войск ВСУ, командующим оперативно-стратегической группировки войск Хортица Александром Сырским и заслушал доклады об оперативной ситуации в зонах ответственности ОТГ Лиман и Соледар.

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Президент обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений. В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационном транспорте и средствах РЭБ.

4 сентября Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений в составе оперативно-тактической группировки Донецка. Также он посетил командные пункты бойцов Таврии на Запорожском направлении.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Зеленский Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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