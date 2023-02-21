Бахмут остается эпицентром удара врага, за сутки ВСУ убили 162 оккупанта на этом участке фронта — Череватый

21 февраля, 23:23
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Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook)

Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook)

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать главные свои усилия на Бахмутском направлении. За сутки украинские силы ликвидировали 162 оккупантов в районе Бахмута.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Восточный фронт остается эпицентром главного удара врага, он и дальше сосредотачивает здесь главные свои усилия, в частности, на Бахмутском направлении», — сказал Череватый.

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Он отметил, что только за эти сутки произошло 414 обстрелов ствольной реактивной артиллерией и 56 боеприкосновений на этом участке фронта.

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«В районе самого Бахмута произошло 161 обстрел и 25 боеприкосновений. Также на этом участке фронта были убиты 162 врага и 192 получили ранения различного типа», — сообщил Череватый.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».

Министр обороны Алексей Резников говорил, что удержание Бахмута — это военный вопрос и в ВСУ четко понимают, что город перемалывает российский ресурс.

https://www.youtube.com/embed/fl3UtsQhZdI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Бахмут

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