В Бахмуте за сутки произошло 42 боевых столкновения между ВСУ и оккупантами — Череватый 31 января, 16:49 Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

За сутки, 30 января, в районе Бахмута Донецкой области произошло 42 боевых столкновения между ВСУ и оккупационными войсками.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там они 197 раз наносили удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения», — сказал он.

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Череватый уточнил, что боевые действия на Бахмутском направлении происходили в районе Спорного, Красной горы, Парасковеевки, Бахмута и Клещеевки. Также, по его данным, 277 оккупантов было убито на этом направлении, а 258 — получили ранения.

Он добавил, что в Бахмут регулярно доставляются снаряжение и боеприпасы.

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Бахмутском направлении.

В американском Институте изучения войны считают, что оборона Бахмута является «стратегически правильной», несмотря на потери украинских войск. По данным ВСУ, в районе Бахмута оккупанты ежедневно теряют батальон убитыми.