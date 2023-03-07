ВСУ в районе Бахмута стачивают боеспособность врага, за сутки ликвидированы 244 оккупанта — Череватый
ВСУ в районе Бахмута, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)
Украинские силы в районе Бахмута Донецкой области ликвидировали 244 оккупанта за сутки. Главная задача воинов ВСУ — стачивать боеспособность врага и обескровливать его боевой потенциал.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.
По данным Череватого, за минувшие сутки на этом участке состоялось 56 боевых столкновений, а враг 306 раз бил из ствольной артиллерии и РСЗО.
Он подчеркнул, что враг понес значительные потери — 244 убитыми и 315 ранеными.
«Главная задача наших войск в Бахмуте — стачивать боеспособность врага, обескровливать его боевой потенциал. Благодаря массовому героизму наших воинов там создаются условия для нашего дальнейшего наступления», — подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали, что РФ потеряла до 30 тысяч оккупантов в боях Бахмут.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 марта сказал, что бои за Бахмут дают один из самых значимых результатов для Украины за время всей битвы за Донбасс.