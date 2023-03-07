ВСУ в районе Бахмута стачивают боеспособность врага, за сутки ликвидированы 244 оккупанта — Череватый

7 марта, 18:38
Поделиться:
ВСУ в районе Бахмута, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

ВСУ в районе Бахмута, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Украинские силы в районе Бахмута Донецкой области ликвидировали 244 оккупанта за сутки. Главная задача воинов ВСУ — стачивать боеспособность врага и обескровливать его боевой потенциал.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По данным Череватого, за минувшие сутки на этом участке состоялось 56 боевых столкновений, а враг 306 раз бил из ствольной артиллерии и РСЗО.

Видео дня

Читайте также:

Украинский военный ведет огонь по вражеским позициям на бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva) «В Бахмут Сырский завел элитные войска». Первый этап контрнаступления ВСУ уже начался — Нарожный

Он подчеркнул, что враг понес значительные потери — 244 убитыми и 315 ранеными.

«Главная задача наших войск в Бахмуте — стачивать боеспособность врага, обескровливать его боевой потенциал. Благодаря массовому героизму наших воинов там создаются условия для нашего дальнейшего наступления», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали, что РФ потеряла до 30 тысяч оккупантов в боях Бахмут.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 марта сказал, что бои за Бахмут дают один из самых значимых результатов для Украины за время всей битвы за Донбасс.

https://www.youtube.com/embed/dWJnCOfxXnk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бои Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X