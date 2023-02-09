ВСУ могут быть вынуждены покинуть Бахмут. Евгений Дикий объяснил почему 9 февраля, 16:51 Украинский военный за рулем в Бахмуте (Фото:REUTERS)

Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра, экс-командир роты батальона Айдар, в интервью Radio NV рассказал, что Вооруженные силы Украины могут быть вынуждены вскоре покинуть Бахмут и объяснил почему.

Дикий объяснил в эфире Radio NV, что обеспечение Бахмутского гарнизона боеприпасами, едой и даже водой, а также ротация — плановая и вывоз раненых — происходит по двум трассам.

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«Собственно, в принципе все усилия россиян и огромные жертвы, которые они принесли для захвата Соледара, они были связаны именно с этим. Соледар как таковой им не интересен, но им нужно было выйти на эту Бахмутскую трассу. Это то, что, скажем, было постоянно в фокусе внимания, то, что все видели, название Соледар слышали все, а почему-то название Клещеевка слышали гораздо меньше. А дело в том, что в районе села Клещеевка врагу удалось прорваться ко второй трассе», — сказал экс-командир роты батальона Айдар.

По его словам, эти трассы очень далеко друг от друга и если бы полностью под украинским контролем осталась хотя бы одна из них, гарнизон в Бахмуте можно было бы без проблем обеспечивать всем необходимым.

«Но пока выходит так, что обе трассы уже под серьезной угрозой. Ни одна из них еще не перекрыта, враг их не прервал и не контролирует, но они уже полностью в зоне досягаемости вражеской артиллерии. При этом не только дальнобойной ствольной артиллерии, но уже и в минометной досягаемости. То есть передвигаться по этим трассам стало крайне сложно и рискованно. Это уже не тыловое обеспечение, а фактически обеспечение переднего края, и это создает очень большой риск», — описал ситуацию Дикий.

Он добавил, что если хотя бы от одной из двух трасс врага не удастся отодвинуть назад, «вполне возможно, что через некоторое время придется отходить на вторую линию обороны и покидать сам Бахмут».

По данным Генштаба, по состоянию на утро 9 февраля российские оккупанты наступают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

7 февраля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорил, что военные РФ не держат трассы на Бахмут под полным огневым контролем, пытаясь использовать в городе тактику «клещей», когда обходят населенный пункт с обеих сторон.

При этом он отметил, что оккупанты все же могут достреливать до трасс из артиллерии и таким образом уничтожать любое гражданское движение на этих дорогах.

