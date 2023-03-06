Пригожин и Гиркин выдают главные страхи. В Бахмуте стачивают потенциал врага, пока готовятся наши резервы — Череватый в интервью NV 6 марта, 21:40 Эксклюзив NV Оружие украинского военнослужащего на позиции недалеко от Бахмута. 6 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Бахмуте Силы обороны Украины стачивают потенциал российских оккупантов, пока готовятся наши резервы, говорит представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый.

Что происходит на бахмутском направлении, он рассказал в интервью Radio NV.

— Знаем, что ситуация в Бахмуте крайне сложная. Мы знаем о полуокружении наших войск. Как можно охарактеризовать наши задачи в Бахмуте сейчас?

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— Наши задачи остаются неизменными. Это две главные задачи. Первое — не дать системно прорвать нашу оборону, добиться стратегического успеха врагу, чтобы зайти в тыл, окружить наши войска, стремительно прорваться с целью оккупации всей Донецкой области. И второе: при этом наносить ему максимальное поражение в личном составе и технике, стачивая боевой потенциал и снижая боевой дух, морально-психологическое состояние его личного состава.

— Мы видим очень странное давление со стороны наших западных партнеров по Бахмуту. Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что уход от Бахмута не станет стратегическим поражением для Украины. И мы не в первый раз видим намеки, что, возможно, не стоит Бахмут оборонять. Как вы оцениваете такое давление? Почему такие слова мы слышим от военного руководства Запада?

— Если вы правильно привели цитату, я бы ее не трактовал как давление. Он сказал, что возможный отход от Бахмута не приведет к таким последствиям. Во-вторых, всегда нужно пользоваться своей логикой: как говорил наш классик, чужому учитесь, своего не сторонитесь.

Мы помним многие исследования даже именитых thinktank — неправительственных аналитических центров, западных правительственных, которые давали нам три дня жизни. Я думаю, у военно-политического руководства государства есть весь объем информации и они принимают решение ввиду того, о чем мы говорили в предыдущем вопросе — как максимально нанести вред врагу и не дать ему никаких прерогатив, каких-либо плюсов в проведении его операций.

Исходя из того что многие месяцы они бьются о Бахмут, это обесценивает их как серьезную силу, в частности на международной арене. При этом они несут в разы большие потери, чем мы. Поэтому, думаю, здесь нет давления на нас.

Есть какие-то аналитические мнения. Институт изучения войны, кажется, противоположное мнение высказал. Поэтому нужно все принимать во внимание, но исходить из украинского национального интереса, а он состоит в том, чтобы мы максимально не давали врагу оккупировать нашу землю.

И в Бахмуте сейчас делается очень большое дело. На востоке, особенно в Бахмуте, где сейчас эпицентр боевых действий, стачивается этот потенциал, ломается боевой дух россиян. В то же время наши резервы готовятся, в частности, благодаря партнерам, на новой технике, чтобы потом было гораздо легче, с гораздо меньшими потерями была возможность выбить врага с нашей территории полностью.

— Бахмут находится в полуокружении? Понимаем ли мы, как это стало возможным? Возможно, благодаря тому, что россияне уничтожили и потом оккупировали Соледар?