ВСУ в Бахмуте отражают атаки россиян, в пригороде темпы продвижения украинских сил снижены — Маляр 19 мая, 19:21 Защитники Украины на линии фронта под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские военные в Бахмуте Донецкой области удерживают рубежи района Самолет. По данным Минобороны, оккупанты перебросили на Бахмутское направление несколько тысяч военных РФ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района Самолет. В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции», — пишет она.

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Маляр добавила, что украинские военные отражают все атаки россиян на этом направлении.

Также, по данным Минобороны, войска РФ увеличили присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

«Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих наши потери. В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно защищать», — добавила Маляр.

Замминистра напомнила, что оборона Бахмута и пригород необходима для уничтожения врага, снижения наступательного враждебного потенциала и, чтобы выиграть время для других запланированных действий.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские силы перехватывают инициативу в районе Бахмута и пытаются контратаковать.

18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.