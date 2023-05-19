ВСУ в Бахмуте отражают атаки россиян, в пригороде темпы продвижения украинских сил снижены — Маляр
Защитники Украины на линии фронта под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Украинские военные в Бахмуте Донецкой области удерживают рубежи района Самолет. По данным Минобороны, оккупанты перебросили на Бахмутское направление несколько тысяч военных РФ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
«Наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района Самолет. В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции», — пишет она.
Маляр добавила, что украинские военные отражают все атаки россиян на этом направлении.
Также, по данным Минобороны, войска РФ увеличили присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.
«Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих наши потери. В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно защищать», — добавила Маляр.
Замминистра напомнила, что оборона Бахмута и пригород необходима для уничтожения врага, снижения наступательного враждебного потенциала и, чтобы выиграть время для других запланированных действий.
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские силы перехватывают инициативу в районе Бахмута и пытаются контратаковать.
18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.