ВСУ в районе Бахмута сегодня совершали активные штурмовые действия — Маляр 17 апреля, 22:32 Город Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Украинские защитники в районе Бахмута Донецкой области в понедельник, 17 апреля, совершали активные штурмовые действия. Оккупанты продолжают ровнять город с землей.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Идет наступление врага на Востоке. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка», — пишет она.

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Маляр добавила, что направления наступательных действий врага безуспешны на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.

На Бахмутском направлении, по ее словам, увеличилась интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов.

«Враг просто ровняет здания и постройки города Бахмут с землей. Наши защитники совершали сегодня как оборонные действия, так и активные штурмовые», — добавила она.

Маляр поблагодарила ВСУ за сдерживание продвижения врага и его уничтожение.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия активизировала наступление на Бахмут из-за «улучшения взаимодействия» между силами минобороны РФ и боевиками ЧВК Вагнера.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи под Бахмутом.

По его словам, россияне перешли к «сирийской» тактике выжженной земли и на фоне больших потерь уже привлекают спецназовцев.