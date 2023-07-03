«Молимся, чтобы у нас появилась авиация». Когда вокруг Бахмута замкнутся «клещи», а у россиян обвалится фронт — интервью NV с бойцом 3 июля, 19:41 NV Премиум Украинские военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ведут огонь из ранее захваченного у российских войск основного боевого танка Т-80 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Военные учебники после наступательных операций на бахмутском направлении будут переписаны, убежден Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ, которое воюет на северном фланге Бахмута.

Он считает, что Силы обороны вскоре замкнут «клещи» вокруг разрушенного города, а у россиян посыплется фронт. Однако добавляет: если бы Украина получила авиацию от Западных партнеров, то все уже праздновали бы возвращение города.

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Больше об освобождении Бахмута Ярославский рассказал в интервью Radio NV.

— Давайте начнем с общей оценки. Что сейчас происходит под Бахмутом? Прежде всего мы говорим о флангах, заместитель Министра обороны Анна Маляр накануне говорила, что в городе движений нет. Есть движения на юге и на севере. Как бы вы в целом очертили то, что происходит?

— Да, есть движения. И в самом городе. Но это движения врага, которые мы наблюдаем. Наши глаза с неба мониторят Бахмут 24/7. Наша артиллерия достреливает до Бахмута и мы наносим поражение по всем скоплениям врага, которые находятся сейчас в Бахмуте. Но это не очень большие передвижения, потому что враг это понимает.

Враг находится в подвалах полуразрушенных или разрушенных домах. То есть если в городе что-то происходит, мы это видим и мы наносим поражение.

Действительно, с юга и с севера идут очень тяжелые бои. Мы сейчас находимся на севере. Мы трое суток штурмовали Берховку. Непосредственно я был в месте событий, понимаю, что происходит.

Бои очень тяжелые. Чтобы вы понимали: враг подготовлен, враг глубоко эшелонирован. Враг выставил по всему периметру не только минные поля, которые разбивают нашу технику, если мы попытаемся заскочить на их рубежи на технике. Враг подготовил тайники с ПТУРами, с ракетами. Враг ПТУРит все, что подъезжает.