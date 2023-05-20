«Интересная стратегическая задумка». Российская армия в районе Бахмута тает, как свеча — Яковина

20 мая, 14:42
NV Премиум
Поделиться:
Украинские военные на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Украинские военные на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Автор: Иван Яковина

Российская армия тает, как свеча, в районе Бахмута, считает международный обозреватель Иван Яковина.

Когда «догорит», предполагает он, тогда нечем будет России защищать остальные позиции на других направлениях.

Почему украинская армия идет вперед под Бахмутом, а не на юге страны, как многие эксперты прогнозировали, Яковина рассказал в эфире Radio NV.

Видео дня

Теги:   Донецкая область Игорь Гиркин Армия России Юг Украины Российская армия Иван Яковина Бахмут Евгений Пригожин Радио NV Война России против Украины фортеця Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X