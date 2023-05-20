«Интересная стратегическая задумка». Российская армия в районе Бахмута тает, как свеча — Яковина
Украинские военные на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)
Российская армия тает, как свеча, в районе Бахмута, считает международный обозреватель Иван Яковина.
Когда «догорит», предполагает он, тогда нечем будет России защищать остальные позиции на других направлениях.
Почему украинская армия идет вперед под Бахмутом, а не на юге страны, как многие эксперты прогнозировали, Яковина рассказал в эфире Radio NV.