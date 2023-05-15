Силы обороны продвинулись на флангах Бахмута до 2 км — Череватый 15 мая, 20:11 Защитники Украины после боя в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защитники Украины за последние двое суток продвинулись на флангах в районе Бахмута от 350 м до 2 км на некоторых участках. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в понедельник, 15 мая.

Череватый рассказал, что за эти сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боестолкновения, оккупанты 479 раз вели обстрел из разных систем и совершили четыре авианалета.

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Силы обороны ликвидировали 149 оккупантов и ранили 160, шестерых взяли в плен. Также за сутки подбили две вражеских БМП, две бронемашины, три беспилотника и уничтожили российский склад с боеприпасами.

«Враг оказывает дикое сопротивление… пытается захватить именно [Бахмут], прилагая невероятные усилия. Наши воины держат оборону, проявляя верх мужества, героизма, выдержки и смекалки, чтобы сдержать натиск врага. А когда появляется возможность атаковать врага на флангах, это делается», — сказал спикер.

Он напомнил, что многомесячная оборонная операция направлена на то, чтобы полностью истощить врага, и добавил, что оккупанты «попали в Бахмутскую ловушку».

«Сейчас Бахмут — определенная точка бифуркации… дальнейшего решения конфликта, особенно на этом направлении. Все идет к тому, что если враг не найдет возможность восстанавливать свой личный состав, он будет просто уничтожен», — заявил Череватый.

14 мая заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники Украины продолжают продвигаться на Бахмутском направлении, захватили более десяти позиций РФ на севере и юге от окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива возле Ивановского. Также они взяли в плен оккупантов.

15 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что продвижение украинских военных на Бахмутском направлении — первый успех наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута, но он частичный.