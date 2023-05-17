За сутки ВСУ продвинулись до 500 метров на участках в районе Бахмута — Череватый 17 мая, 11:56 Украинские военные контратакуют на определенных участках в районе Бахмута (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

За сутки Силы обороны Украины прошли до 500 метров на определенных участках в районе Бахмута.

Об этом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире 24 канала.

«За эти сутки было пройдено до 500 метров нашими подразделениями на определенных участках Бахмутского фронта», — отметил он.

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Череватый подчеркнул, что ВСУ проводят успешную оборонную операцию, нанося максимальные потери противнику, и даже контратакуют.

Представитель ВСУ также отметил, что российские оккупанты активно готовятся к контрнаступлению украинской армии и строят фортификационные сооружения. Они включают систему траншей, а также взводных опорных пунктов.

«Уже сейчас враг очень уважает украинские силы обороны. Он понимает, что сейчас уже далеко позади все эти реляции про «поднимем бровь и что-нибудь захватим», — пояснил он.

Череватый подчеркнул что на данный момент идет самый тяжелый период обороны в районе Бахмута, войска РФ наносят удары различными средствами поражения.

Однако украинские военные проявляют «чудеса меткости, сообразительности, военной изобретательности».

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.



По словам Сырского, продвижение украинских военных на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута.

15 мая представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что защитники Украины в течение последних двух суток продвинулись на флангах в районе Бахмута от 350 м до 2 км на некоторых участках.

Позже замминистра обороны Анны Маляр сообщила, что украинским военным удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.