«Увидеть Бахмут и умереть». Оккупированное за месяцы отвоевали за дни — интервью с гранатометчиком о россиянах, которые «наложили в штаны»

19 мая, 14:45
NV Премиум
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Украинские защитники на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Украинские защитники на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Автор: Дмитрий Тузов

Россияне настолько запугали сами себя украинским наступлением, что «наложили в штаны», говорит гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк.

Они, по его мнению, понимают, что каждое новое оружие, которое появляется у ВСУ, уменьшает их шансы выжить. Боясь украинского контрнаступления, по его словам, оккупанты «бухают», а потому многие из них умирают от алкоголизма.

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Гранатометчик работает на южных окраинах Бахмута и подтверждает «собственными ногами» продвижение украинских защитников. Хотя каждый метр дается им тяжело, ведь противник пытается огрызаться, но Россия, убеждает, стабилизировать ситуацию вокруг города уже не может.

Сиротюк в интервью Radio NV рассказал все подробности его пребывания на бахмутском направлении.

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