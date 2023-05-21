«Ситуация сложная, но под контролем». ВСУ продвигаются по флангам и готовятся взять город в тактическое окружение — Сырский о Бахмуте 21 мая, 15:15 Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (Фото:Media Military Center/Telegram)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, но продолжают продвигаться и приближаются к тактическому окружению города.

Об этом в Telegram написало Military Media Center.

«Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это непременно произойдет», — отметил генерал-полковник.

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По словам Сырского, ВСУ продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута.

«Фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества», — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Он добавил, что в ходе работы с командирами подробно разобраны дальнейшие действия и порядок уничтожения врага.

«Продолжаем оборону. Ситуация сложная, но под контролем», — подытожил Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут Донецкой области полностью не захвачен оккупантами, украинские военные находятся в городе и «выполняют там задачи».

В воскресенье, 21 мая, в ряде СМИ появилось сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы признал «взятие» российскими захватчиками Бахмута Донецкой области.

Позже его спикер Сергей Никифоров уточнил, что журналисты неправильно интерпретировали ответ главы государства на заданный ему вопрос, вследствие чего возникло недоразумение.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.