Жестокие бои за каждый метр. ВСУ показали кадры разрушенного Бахмута — видео 20 мая, 08:51 Разрушенный город Бахмут в Донецкой области (Фото:Скриншот из видео)

Силы специальных операций ВСУ показали видео полностью разрушенного Бахмута, там происходят «бои за каждый метр» украинской земли.

Соответствующее видео опубликовали Силы спецопераций в Telegram.

«Кадры, снятые операторами одного из центров Сил специальных операций ВС Украины. Ни одно видео, снятое в Бахмуте, сполна не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и что чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из красивейших городов Донецкой области», — говорится в сообщении.

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Ранее Анна Маляр сообщила, что защитники Украины в Бахмуте удерживают рубежи района Самолет, российские оккупанты перебросили туда несколько тысяч военных. Темпы продвижения украинских войск в пригороде Бахмута несколько снизились, но страна-террорист не смогла вернуть утраченные позиции.

