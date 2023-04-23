Отразили более 45 атак россиян. Силы обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ и уничтожили два БПЛА — Генштаб 23 апреля, 19:33 Вооруженные силы Украины (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, уничтожены два вражеских разведывательных БпЛА типа Мерлин и Орлан-10.

Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.

В течение суток украинскими военными отражены более 45 атак российской оккупационной армии на трех направлениях фронта.



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Армия РФ за сутки нанесла 28 авиационных ударов и совершила около десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях фронта

Как отмечает Генштаб, основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. В течение суток произвели обстрелы населенных пунктов Червона Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и другие.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения,

На Марьинском направлении за сутки украинскими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвел обстрелы более 35 населенных пунктов.