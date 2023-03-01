«Бахмут продержался достаточно долго». Какие шансы завершить войну победой до конца года — интервью NV с Сергеем Рахманиным 1 марта, 21:52 Эксклюзив NV Сергей Рахманин, народный депутат (Фото:УП)

Бахмут уже продержался достаточно долго — дольше, чем ему предсказывали, говорит член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Поэтому, предполагает нардеп на фоне тревожных новостей с направления, Бахмут рано или поздно, вероятнее всего, будет оставлен Вооруженными силами Украины.

Что будет с украинским контрнаступлением и есть ли шансы завершить войну против России победой до конца года, Рахманин рассказал в интервью Radio NV.

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— Бахмут. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в город направили дополнительные подразделения украинской армии. Владимир Зеленский в начале февраля говорил, что не будут отступать из Бахмута украинские военные ни при каких обстоятельствах. В последние дни я вижу, что риторика меняется. Зеленский говорил о том, что Украина будет бороться за город, пока это будет разумно. Советник президента по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что украинские военные могут провести стратегическое отступление из Бахмута в Донецкой области. Какой вы там видите ситуацию? Как могут развиваться события в ближайшие дни или недели?

— Ситуация вокруг Бахмута сложная, здесь нет никаких новостей. Она значительно усложнилась после того, как были захвачены Благодатное и Красная Гора. Несколько дней назад, после того, как враг взял под контроль Берховку и Ягодное, она стала я бы не сказал, что критическая, но очень угрожающая.

О чем идет речь. Бахмут охватывают с разных сторон: наступление-охват и с севера, и с юга. Подрыв дамбы на севере — это была попытка (и достаточно эффективная) приостановить наступление россиян для того, чтобы перегруппироваться и дать возможность нашим войскам подготовить новые рубежи обороны; немного сбить наступательный порыв россиян.

Если вы посмотрите на карту боевых действий, то, с военной точки зрения, защищать Бахмут любой ценой, на мой взгляд, не логично.

Сейчас, насколько я понимаю, бои ведутся и будут вестись для того, чтобы добиться нескольких целей. Они не тождественны, хотя связаны между собой. С одной стороны, перемолотить максимальное количество врагов и вынудить их использовать большую часть боеприпасов. Они, как и мы, испытывают определенный снарядный голод. Не в такой степени, как мы, но для них это тоже проблема. Это первое.

Второе. Не допустить в любом случае коллапса линии обороны, потому что есть два разных подхода — есть организованное отступление, а есть — бегство. Понятно, что бегства нельзя допустить в любом случае, потому что это приводит не только к оставлению какого-либо населенного пункта, но вызывает проблемы в обороне в целом.

Третий момент — это обеспечить подготовку новых укрепленных рубежей. Бахмут являлся одним из опорных пунктов второй линии обороны. Она, напомню, проходила по линии Северск-Соледар-Бахмут. Третья цель — обеспечить организованное отступление.