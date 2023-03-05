ВСУ держат оборону. Украина контролирует ключевую трассу в Бахмут — CNN
Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинские военные контролируют основную дорогу в город Бахмут и выходы из него. Ситуация вокруг города остается сложной.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на старшину украинского батальона Свобода Владимира Назаренко.
«Вооруженные Силы Украины удерживают трассу Бахмут — Константиновка, она достаточно стабильна. Ситуация вокруг Бахмута и в его окрестностях очень похожа на ад», — сообщил Назаренко.
Отмечается, что эта трасса критически важна для поставки в город оружия.
Назаренко также заявил, что никаких «тактических перемен» с украинской стороны не было, добавив, что «мы держим оборону».
«Противник ищет слабые места, боем пытается отвлечь наши силы, оттягивает наши резервы, комбинирует разные методы и тактики. Но они терпят неудачу», — сказал он.
Украинский военный отверг предположение, что ВСУ покинут город.
«Отзыва нет. Напротив, приходят какие-то новые резервы, как подкрепление, чтобы держать оборону. Весь район боевых действий находится под хаотическим обстрелом, но сообщение с городом есть, есть маршруты, которые не перекрыты», — подчеркнул Назаренко.
По его словам, российские военные не смогут захватить Бахмут.
Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны.
Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.
Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.