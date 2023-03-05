ВСУ держат оборону. Украина контролирует ключевую трассу в Бахмут — CNN 5 марта, 17:42 Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные контролируют основную дорогу в город Бахмут и выходы из него. Ситуация вокруг города остается сложной.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на старшину украинского батальона Свобода Владимира Назаренко.

«Вооруженные Силы Украины удерживают трассу Бахмут — Константиновка, она достаточно стабильна. Ситуация вокруг Бахмута и в его окрестностях очень похожа на ад», — сообщил Назаренко.

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Отмечается, что эта трасса критически важна для поставки в город оружия.

Назаренко также заявил, что никаких «тактических перемен» с украинской стороны не было, добавив, что «мы держим оборону».

«Противник ищет слабые места, боем пытается отвлечь наши силы, оттягивает наши резервы, комбинирует разные методы и тактики. Но они терпят неудачу», — сказал он.

Украинский военный отверг предположение, что ВСУ покинут город.

«Отзыва нет. Напротив, приходят какие-то новые резервы, как подкрепление, чтобы держать оборону. Весь район боевых действий находится под хаотическим обстрелом, но сообщение с городом есть, есть маршруты, которые не перекрыты», — подчеркнул Назаренко.

По его словам, российские военные не смогут захватить Бахмут.

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.

