Защитники Бахмута истощили «вагнеровцев», оккупанты вынуждены привлекать спецназ — Сырский 10 апреля, 16:42 Александр Сырский регулярно встречается с защитниками Украины на передовой (Фото:Сирський / Telegram)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отработал с командирами планы обороны Бахмута и встретился с защитниками города. Об этом он сообщил в Telegram-канале в понедельник, 10 апреля.

Сырский отметил, что защитники Украины истощили боевиков ЧВК Вагнер, и оккупанты вынуждены привлекать к боям за Бахмут спецназ и десантно-штурмовые подразделения. Враг уничтожает город, активно используя авиацию и артиллерию.

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«Отработали с командирами воинских частей и группировок планы по обороне города Бахмут, а также встретились с бойцами, защищающими крепость… Оборона Бахмута продолжается, наши военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу», — заявил он.

Генерал также подчеркнул, что Силы обороны каждый день истощают боевой потенциал врага.

9 апреля Александр Сырский посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера оккупанты перебрасывают в Бахмут элитные подразделения.

Президент Владимир Зеленский 5 апреля заявил, что в случае угрозы окружения Бахмута «будут соответствующие правильные действия».