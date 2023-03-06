ВСУ истощают оккупационные войска во время обороны Бахмута — Череватый 6 марта, 20:17 Украинские военнослужащие в районе Бахмута, 4 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские силы во время обороны Бахмута Донецкой области истощают личный состав и военную технику войск РФ, чтобы обеспечить успех будущего контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Россияне более семи месяцев не могут взять населенный пункт. И наши войска делают одну большую вещь на этом направлении — они выбивают потенциал врага, чтобы облегчить работу своим собратьям, которые сейчас усиленно готовятся, в частности, на новых системах вооружения, чтобы потом выбросить врага навсегда с нашей земли», — сказал он.

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Спикер напомнил, что украинские войска во время отступления из Соледара, Северодонецка и Лисичанска нанесли врагу максимальные потери. Он добавил, что Бахмут не представляет «такой ценности», но ВСУ продолжают его оборонять, потому что это украинская земля.

«Благодаря его символизму к нему приковано много внимания и очень многое мифологизировано. На самом деле с оперативной точки зрения он не представляет такой ценности. Просто это наша земля», — сказал он.

За последние сутки, по его данным, россияне нанесли около 130 ударов из артиллерийских систем по позициям защитников Украины на Бахмутском направлении.

5 марта Бахмут посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Это его третий визит за последнее время.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.