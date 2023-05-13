«Оккупанты оставили до 5 км фронта». Украинские военные имеют определенный успех на флангах в Бахмуте — израильский военный эксперт 13 мая, 12:44 NV Премиум Украинские военные рядом с пленным россиянином возле Бахмута. 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Создается впечатление, что ситуация в Бахмуте приближается к переламу в пользу Украины, считает военный эксперт, офицер резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер.

«Еще рано об этом говорить, но такое впечатление есть, потому что украинские войска контратакуют на флангах и это создает определенные проблемы для российских захватчиков в центре Бахмута», — рассказал Верцнер в эфире Radio NV.

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Также он объяснил, за счет чего удалось добиться успеха ВСУ:

«Есть некоторая разница между российскими военными, в частности боевиками ПВК Вагнер, которые действуют именно в городе, и действующими на флангах частями МО России. Есть некая мотивационная разница. Они не так мощны, они не так тренированы и не таки мотивированы. Поэтому украинские военные имеют определенный успех на флангах».

Оккупационные войска, по его словам, отступили, оставив до 5 километров фронта.

9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупов» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин.

В тот же день командир тактической группы Азов Андрей Белецкий сообщил, что украинские военные фактически полностью уничтожили 6-ю и 8-ю роты российской 72-й бригады во время наступательных действий.

10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км.