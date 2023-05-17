Силы обороны идут вперед под Бахмутом, в городе удалось продвинуться оккупантам — Минобороны

17 мая, 15:44
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Защитники Украины на линии фронта под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защитники Украины на линии фронта под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защитники Украины на Бахмутском направлении продвигаются на некоторых участках, в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале в среду, 17 мая.

«Освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км не потеряли. Двигаемся дальше. На отдельных участках есть продвижение. В самом Бахмуте ожесточенные бои, враг несколько продвигается», — написала она.

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Маляр подчеркнула, что защитники Украины и командование делают все, что можно сделать в военном понимании — «профессионально и на пределе возможностей».

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Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее сообщил, что за последние сутки Силы обороны прошли до 500 метров на некоторых участках в районе Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

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По словам Сырского, продвижение на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута.

15 мая Череватый заявил, что защитники Украины в течение последних двух суток продвинулись на флангах в районе Бахмута от 350 м до 2 км на некоторых участках.

Анна Маляр сообщила, что Силам обороны удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

Российские оккупанты штурмуют город уже более десяти месяцев.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Минобороны Украины Донецкая область Министерство обороны Украины Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

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