Силы обороны идут вперед под Бахмутом, в городе удалось продвинуться оккупантам — Минобороны 17 мая, 15:44 Защитники Украины на линии фронта под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защитники Украины на Бахмутском направлении продвигаются на некоторых участках, в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале в среду, 17 мая.

«Освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км не потеряли. Двигаемся дальше. На отдельных участках есть продвижение. В самом Бахмуте ожесточенные бои, враг несколько продвигается», — написала она.



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Маляр подчеркнула, что защитники Украины и командование делают все, что можно сделать в военном понимании — «профессионально и на пределе возможностей».

Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее сообщил, что за последние сутки Силы обороны прошли до 500 метров на некоторых участках в районе Бахмута.



Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

По словам Сырского, продвижение на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута.

15 мая Череватый заявил, что защитники Украины в течение последних двух суток продвинулись на флангах в районе Бахмута от 350 м до 2 км на некоторых участках.

Анна Маляр сообщила, что Силам обороны удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

Российские оккупанты штурмуют город уже более десяти месяцев.