«Пригожин и Путин бросили вызов ВС РФ». От Бахмута до победы — детальный анализ событий на фронте от Романа Костенко 21 мая, 18:02 NV Премиум Украинские военные на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, но продолжают продвигаться и приближаются к тактическому окружению города.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, что сейчас происходит на бахмутском направлении и как даже наихудшее развитие событий повлияет на украинскую победу.

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— Российская сторона — и наемники, и российские власти — сообщили, что якобы Бахмут полностью захвачен. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут Донецкой области полностью не захвачен оккупантами. Что знаете вы? Действительно ли Бахмут полностью захвачен?

— Прежде всего должно сказать все же наше командование ВСУ о том, какая там ситуация реальная. Здесь вопрос, о чем говорить?

То, что мы держим, например, одну улицу или один дом, который входит административно в Бахмут? Это считается, что мы еще там есть. Это одно дело.