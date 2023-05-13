Сырский: ВСУ двигаются вперед на некоторых участках фронта на бахмутском направлении 13 мая, 14:01 Украинский военный проверяет российские позиции после боя, Бахмут, Донецкая область, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Радио Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские военные двигаются вперед на некоторых участках фронта на бахмутском направлении, а россияне теряют технику и живую силу.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу», – написал он в Telegram в субботу, 13 мая.

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Ранее в ВСУ заявили об успешной операции военных в Бахмуте. Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в результате контрнаступательных действий и атак украинских подразделений, в рамках оборонной операции, враг был отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 км.