«Враг ежесуточно отходит». ВСУ держат оборону на Бахмутском направлении — ОВА 24 октября, 18:17 Защитники Украины ведут огонь в Донецкой области (Фото:Наталія Рожнятівська / 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького via Reuters)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что ситуация на Бахмутском направлении крайне напряженная, но российские оккупанты каждый день отходят.

«Ситуация в самом Бахмуте и в целом на Бахмутском направлении остается крайне напряженной. Но все попытки врага зайти в город, прорвать оборону наших защитников неудачны, враг терпит огневое поражение и ежесуточно отходит, несет потери в живой силе», — заявил он во время брифинга в понедельник, 24 октября.



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По словам Кириленко, в Бахмуте остается чуть больше 15 тысяч человек, но власти работают над эвакуацией жителей. В городе развернули пункты обогрева, из-за регулярных российских обстрелов там нет воды и электроснабжения.



Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал, что в районе Бахмута идут самые ожесточенные бои, российские оккупанты стягивают туда «все, что могут».

21 октября Павел Кириленко сообщал, что в Донецкой области освободили 43 населенных пункта в трех громадах, в семи из которых почти не осталось людей.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, кремлевский режим приказал своим оккупационным войскам захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.