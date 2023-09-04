Силы обороны имеют успех возле Клещиевки, под Бахмутом освободили еще 3 кв. км — карта 4 сентября, 08:36 Украинские военные возле Бахмута, 7 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны Украины в течение прошлой недели отвоевали еще 3 кв.км под Бахмутом Донецкой области, увеличив общую освобожденную площадь до 47 кв.км. Имеют «определенные успехи» в районе Клещиевки.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в понедельник, 4 сентября.

По ее словам, на Бахмутском направлении россияне ведут оборонительные действия, чтобы сдержать продвижение ВСУ, и безуспешно пытаются восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озаряновки.

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Фото: DeepState

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты хотели наступать для улучшения тактического положения, но не имели успеха. На Купянском — украинские войска отбивают несколько атак в день, не давая россиянам продвигаться вперед; на Лиманском — оккупанты продолжают перегруппировываться.

На юге Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении и имеют успехи в направлении Новоданиловка, Новопрокоповка. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.

Фото: DeepState

Здесь армия РФ несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы, заявила Маляр. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне в обороне.

2 сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский подтвердил, что Силы обороны прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении. В ВСУ говорят, что у бойцов появилась возможность маневрировать техникой и войсками.

