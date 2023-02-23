«Враги мрут, как мухи». Интервью NV с Романом Кононом об обороне «лоскута выжженной земли» — Бахмута и наступлении РФ, которое захлебнулось 23 февраля, 18:30 Эксклюзив NV Бахмут это клочок выжженной земли, — боец батальона Свобода Роман Конон (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Бахмут сейчас — клочок выжженной земли, говорит защитник города, лейтенант батальона Свобода Роман Конон, но, добавляет он, украинские защитники держат оборону.

Враги на этом направлении мрут, как мухи, убеждает боец. С июля прошлого года, предполагает он, там погибли тысячи, а может, и десятки тысяч окупантов.

Пока армия РФ получила новый приказ — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до 31 марта, и у них ничего не получится, считает военный. Больше об обороне Бахмута Конон рассказал в интервью Radio NV.

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— Аналитическая организация Deepstate говорит, что сейчас на северных окраинах Бахмута сложно, ведь в населенном пункте Берховка россияне имеют определенный успех. Можете ли вы нам рассказать, какая ситуация сейчас?

— Прежде всего Deepstate — карта, за которой следят, но все же это не точная информация.

То, что под Бахмутом и в самом Бахмуте горячо, продолжает быть горячо — это факт. Но каждое свое небольшое продвижение кацапня пытается показать как огромное достижение. Враги и в Бахмуте, и под Бахмутом (на юге, на севере) мрут, как мухи. Больших достижений там у них нет и какие-либо их попытки напора, прорыва [останавливаются]. Они стачивают зубы под Бахмутом.

Да, действительно, они сейчас кроют всем, чем могут, разными типами РСЗО, массово кроют артой. Но они пытаются взять Бахмут еще с июля 2022 года и ничего там не имеют, никакого большого продвижения нет. Поэтому сдохнут они там и все.

— Евгений Пригожин жалуется, что его частной компании Вагнера не хватает боеприпасов. Действительно ли у них с БК все плохо? Это плохо, учитывая ту тактику выжженной земли, к которой они привыкли?

— С БК у них сказать, что плохо нельзя. Это в основном дезинформация, что у них проблемы с БК. У них пока БК действительно меньше, если сравнивать с тем, что происходило несколько месяцев назад.

Понимаете, в чем история: они не бьют точечно, а кроют квадратами, уничтожают не точечно какие-то объекты, а просто выжигают землю, уничтожают целые кварталы, целые населенные пункты под Бахмутом.

Снарядов у них много. По моему мнению, они просто ими бестолково пользуются. Летит массированно и много, но нам на радость: чаще всего — не метко.

— 23 февраля — это для россиян сакральная дата, «день защитника отечества». Произошли ли какие-то изменения с сегодняшним днем? Они стали свирепее или ничего не изменилось?

— Трудно как-то прокомментировать этот день защитника. Переименовывать надо на какой-то день убийц, мародеров и всего худшего на планете.