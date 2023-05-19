Оккупанты пытаются вернуть утраченные километры под Бахмутом, ВСУ отбивают все атаки — Маляр 19 мая, 13:58 Украинские военные продвигаются под Бахмутом (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Войска РФ пытаются вернуть утраченные километры под Бахмутом, но украинские военные отбивают все атаки оккупантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в пригороде активные боевые действия идут на севере и юге от Бахмута.

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«Нужно понимать цену этого продвижения. Там невероятно сложно выполнять боевые задачи, враг сконцентрировал огромное количество своих сил и каждый метр там как 10 км продвижения в других условиях. Мы наблюдаем, что враг пытается вернуть себе утраченные километры. Но им не удается, все атаки наши военные отбивают», — пояснила Маляр.

Она добавила, что в Бахмуте бои в основном идут в юго-западной части, однако Силы обороны Украины контролируют этот участок.

Маляр уточнила, что в самом городе у оккупантов есть «некоторое продвижение».

Вместе с тем, замминистра обороны в очередной раз опровергла фейк россиян о полном захвате Бахмута.

«Это стиль россиян — у них всегда идет информационный фальстарт. Они выдают желаемое за действительное и оглашают раньше те цели, которые хотят достичь. Но часто выходит так, что они их и не достигают. Вчера-позавчера они утверждали в соцсетях, что они уже контролируют Бахмут, это не так», — резюмировала она.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

По словам Сырского, продвижение украинских военных на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута.

Позже замминистра обороны Анны Маляр сообщила, что украинским военным удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.



