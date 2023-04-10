«Зомби-апокалипсис». Лейтенант из батальона Волки да Винчи рассказал о «мясных» атаках окупантов в Бахмуте 10 апреля, 16:23 Украинские военные на самоходной гаубице возле Бахмута, 7 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Александр Ябченко, лейтенант ВСУ 67-й отдельной механизированной бригады, батальона Волки Да Винчи, в интервью Radio NV рассказал о «мясных» атаках российских оккупантов в Бахмуте.

«Такую интенсивность боев, как в этом месяце, я могу вспомнить разве что прошлым летом. То есть они сюда стащили все. Они атакуют наши позиции практически всем: ствольная артиллерия, танки, СПГ. Постоянные атаки. Они пытаются выбить нас с наших позиций. Пока, уже месяц, у них это получается так себе, мягко говоря», — рассказал Radio NV Ябченко, отметив, что по сравнению с началом месяца интенсивность боев уменьшилась.

Видео дня

По словам лейтенанта ВСУ, оккупанты «просто устилают телами нашу землю» и «есть места, где их трупы [лежат] в несколько слоев».

«Есть место, через которое они пытаются штурмовать. И они лезут поверх тел, все равно пытаются штурмовать. Мы их уничтожаем, все равно они лезут. То есть эти так называемые "мясные" волны - это правда, это происходит, и я это вижу. …У нас тоже, к сожалению, потери, линия не уменьшается. И мы все равно должны держать эту линию обороны. Но наши потери несопоставимы с их. Это в разы», – рассказал он.

Ябченко отметил, что украинские военные пытаются уничтожить врага на максимальной дистанции, потому что «если, упаси Бог, они подойдут, просто забросают нас гранатами».

«С теми, кто все же подходит непосредственно на расстояние стрелкового боя, тогда мы уже с ними непосредственно ведем контактный бой. Но пока они доходят до того контактного боя, их уже заметно, ощутимо меньше. Таким образом, мы удерживаем эту позицию уже месяц. Бывало всякое. Но эта позиция, по состоянию на сегодняшний день, наша. И они несут действительно колоссальные потери. Эти посадки, окопы просто усеяны их телами», — сказал лейтенант ВСУ.

Он выразил мнение, что интенсивность боев стала ниже, потому что количество врагов уменьшилось, а замены убитым нет.

Комментируя разницу между украинскими и российскими военными, Ябченко сказал, что ВСУ пытаются сохранять жизнь своих бойцов, в то время как оккупационная армия этого не делает.

«У нас философия – это сохранить жизнь наших воинов и уничтожить врага. Какая у них философия? Бес его знает. Это чистый зомби-апокалипсис. Такое вы можете увидеть в кино о зомби: они лезут-лезут, ты их уничтожаешь, они дальше лезут. Какая здесь философия? Безумие», — объяснил лейтенант ВСУ.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера оккупанты перебрасывают в Бахмут элитные подразделения.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в Бахмуте Россия перешла к «сирийской» тактике выжженной земли: уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.

«Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Ситуация сложная, но контролируемая», - заявил Сырский.