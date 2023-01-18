Первым выстрелом из NLAW уничтожил танк. Военный рассказал о своей битве за Киев и обороне Бахмута — видео NV 18 января, 17:07 Военный рассказал о боях под Бахмутом и обороне Киева (Фото:Скриншот видео NV)

Военнослужащий с позывным Князь — разведчик 72-й бригады имени Черных запорожцев. Еще в первые недели полномасштабного вторжения во время обороны Киева мужчина уничтожил российский танк с помощью NLAW.



Почти год назад по интернету распространялось видео, на котором украинские военные одним выстрелом из переносной противотанковой ракетной системы NLAW попали в танк оккупантов и обезвредили его. Защитником, который выстрелил ракетой, оказался разведчик с позывным Князь. После обороны Киева мужчина отправился в Бахмут Донецкой области, где продолжил защищать Украину.



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NV пообщалось с военнослужащим об удачной работе с NLAW, его боевом опыте и планах на будущее.



Оборона Киева

По словам разведчика, возможности приобрести практические навыки работы с системой не было: «Я учился пользоваться только теоретически. Знаю, какие кнопочки нужно нажать, но так, чтобы стрелять из него, возможности как таковой не было вообще».



Практику пришлось приобретать уже прямо на поле боя. Одна из таких возможностей появилась еще в первые недели полномасштабного вторжения во время боев под Киевом. Чтобы уничтожить технику врага и самих оккупантов, ВСУ разработали план работы.



«Противотанковый взвод голову колонны должен был уничтожить, а мы заниматься теми, кто в ядре, внутри этой колонны. Но все пошло немного не по плану. Национальная гвардия, которая стояла с нами на тех позициях, начала стрелять первой, когда второй танк как раз ехал мимо. Завязалось стрелковое сражение, я не мог поднять голову, по сути. Потом какое-нибудь секундное затишье. Вижу, едет третий танк максимально медленно, и я с NLAW встаю, 20 метров между нами. Просто встал, выстрелил, сбросил его и смотрю».



Военнослужащий вспоминает, что ожидал от противотанковой системы большего, ведь она должна полностью уничтожать технику, однако поначалу этого не произошло: «Вижу, что башня у него немножко начинает гореть, сам люк, идет оттуда дым. При этом видно, что механик-водитель этого танка жив, все у него хорошо и он газирует. Вижу, он продолжает это движение, не просто катится, а уезжает. Я тогда не понял, это NLAW, он должен просто уничтожить, чтобы башню оторвало».



Позже появилось видео с военного дрона, на котором было видно, что танк и экипаж все же уничтожены.



Бахмутовское направление

После освобождения Киевщины Князь отправился воевать на бахмутовское направление — одно из самых сложных: «Очень тяжело было под Бахмутом летом. Там ощущалось преимущество в артиллерии. На один наш снаряд было десять их на тот момент. Но, благодаря помощи наших западных партнеров, ситуация круто меняется <…> Иногда казалось, ну вот проходит день, а по ощущениям прошло уже недели две. Слова лучше, чем ад подобрать для этого невозможно», — рассказывает разведчик о своем опыте в Донецкой области.



Когда военный узнал, что своим выстрелом из NLAW все же уничтожил российский танк, как ему удалось в тот день выйти живым после столкновения с оккупантами, какими были бои под Бахмутом летом и чем они отличаются от тех, которые там идут сейчас — смотрите в видео NV.

