Первым выстрелом из NLAW уничтожил танк. Военный рассказал о своей битве за Киев и обороне Бахмута — видео NV

18 января, 17:07
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Военный рассказал о боях под Бахмутом и обороне Киева (Фото:Скриншот видео NV)

Военный рассказал о боях под Бахмутом и обороне Киева (Фото:Скриншот видео NV)

Военнослужащий с позывным Князь — разведчик 72-й бригады имени Черных запорожцев. Еще в первые недели полномасштабного вторжения во время обороны Киева мужчина уничтожил российский танк с помощью NLAW.

Почти год назад по интернету распространялось видео, на котором украинские военные одним выстрелом из переносной противотанковой ракетной системы NLAW попали в танк оккупантов и обезвредили его. Защитником, который выстрелил ракетой, оказался разведчик с позывным Князь. После обороны Киева мужчина отправился в Бахмут Донецкой области, где продолжил защищать Украину.

Видео дня

NV пообщалось с военнослужащим об удачной работе с NLAW, его боевом опыте и планах на будущее.

https://www.youtube.com/embed/LOQ7pYWWZuQ

Оборона Киева

По словам разведчика, возможности приобрести практические навыки работы с системой не было: «Я учился пользоваться только теоретически. Знаю, какие кнопочки нужно нажать, но так, чтобы стрелять из него, возможности как таковой не было вообще».

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Практику пришлось приобретать уже прямо на поле боя. Одна из таких возможностей появилась еще в первые недели полномасштабного вторжения во время боев под Киевом. Чтобы уничтожить технику врага и самих оккупантов, ВСУ разработали план работы.

«Противотанковый взвод голову колонны должен был уничтожить, а мы заниматься теми, кто в ядре, внутри этой колонны. Но все пошло немного не по плану. Национальная гвардия, которая стояла с нами на тех позициях, начала стрелять первой, когда второй танк как раз ехал мимо. Завязалось стрелковое сражение, я не мог поднять голову, по сути. Потом какое-нибудь секундное затишье. Вижу, едет третий танк максимально медленно, и я с NLAW встаю, 20 метров между нами. Просто встал, выстрелил, сбросил его и смотрю».

Военнослужащий вспоминает, что ожидал от противотанковой системы большего, ведь она должна полностью уничтожать технику, однако поначалу этого не произошло: «Вижу, что башня у него немножко начинает гореть, сам люк, идет оттуда дым. При этом видно, что механик-водитель этого танка жив, все у него хорошо и он газирует. Вижу, он продолжает это движение, не просто катится, а уезжает. Я тогда не понял, это NLAW, он должен просто уничтожить, чтобы башню оторвало».

Позже появилось видео с военного дрона, на котором было видно, что танк и экипаж все же уничтожены.

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Бахмутовское направление

После освобождения Киевщины Князь отправился воевать на бахмутовское направление — одно из самых сложных: «Очень тяжело было под Бахмутом летом. Там ощущалось преимущество в артиллерии. На один наш снаряд было десять их на тот момент. Но, благодаря помощи наших западных партнеров, ситуация круто меняется <…> Иногда казалось, ну вот проходит день, а по ощущениям прошло уже недели две. Слова лучше, чем ад подобрать для этого невозможно», — рассказывает разведчик о своем опыте в Донецкой области.

Когда военный узнал, что своим выстрелом из NLAW все же уничтожил российский танк, как ему удалось в тот день выйти живым после столкновения с оккупантами, какими были бои под Бахмутом летом и чем они отличаются от тех, которые там идут сейчас — смотрите в видео NV.

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Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Киев Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Киевская область Российские танки Противотанковые ракеты Бахмут NLAW Война России против Украины

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