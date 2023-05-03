Военные задачи в Бахмуте выполняются, даже если оккупанты местами продвигаются — Маляр 3 мая, 19:49 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Даже если российским оккупантам местами удается продвигаться в районе Бахмута Донецкой области, военные задачи выполняются, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире национального телемарафона Маляр подчеркнула, что оккупанты получили задачу захватить Бахмут до 9 мая.

Замминистра напомнила, что бои за город продолжаются уже несколько месяцев, а пиковая ситуация сохраняется последние несколько недель.

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«Своеобразной заслонкой выступает оборона Бахмута, которая не дает врагу продвигаться. Несмотря на то, что местами им удается продвинуться, военные задачи выполняются», — подчеркнула она.

Маляр отметила, что ВСУ на Бахмутском направлении уничтожают технику, лучшие подразделения противника и ослабляют их наступательный потенциал.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что ВСУ уничтожили 105 оккупантов на Бахмутском направлении за сутки.