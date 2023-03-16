Силы спецопераций показали, как уничтожили штурмовую группу российских оккупантов под Бахмутом — видео 16 марта, 08:43 Уничтожены четыре оккупанта, еще трое ранены (Фото:Скриншот видео ССО/Telegram)

Бойцы Сил Спецопераций ВСУ уничтожили штурмовую группу российских оккупантов под Бахмутом.

На соответствующем видео видно, как украинские военные наводят цель на противника.

«Операторы ССО Украины уничтожили четырех оккупантов, еще три были ранены. Противник понес потери и отказался от штурма на эту ночь», — пояснили там.

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Военные добавили, что перехват переговоров оккупантов после уничтожения врага подтвердили результаты работы.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.