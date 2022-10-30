Все усеяно телами оккупантов. Появилось видео украинских позиций на бахмутском направлении 30 октября, 09:46 Подступы к украинским позициям под Бахмутом усеяны телами оккупантами (Фото:Скриншот с видео Андрей Цаплиенко / Telegram)

Бахмутское направление — единственный участок фронта, где россияне еще регулярно ходят в наступления. В результате безуспешных попыток штурма там были ликвидированы сотни российских оккупантов.



Военныйкор Андрей Цаплиенко обнародовал видео с украинских позиций на бахмутском направлении: подступы к позициям усеяны телами россиян.

Как сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 29 октября, враг не прекращает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.



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