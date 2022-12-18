Самая горячая точка фронта. Как сейчас выглядит Бахмут с высоты птичьего полета — видео

18 декабря, 12:21
Поделиться:
Россияне уже несколько месяцев пытаются взять Бахмут, постоянно атакуя город (Фото:Скриншот с видео Бутусов Плюс / YouTube)

Россияне уже несколько месяцев пытаются взять Бахмут, постоянно атакуя город (Фото:Скриншот с видео Бутусов Плюс / YouTube)

Украинские защитники продолжают удерживать оборону Бахмута Донецкой области. Россияне постоянно атакуют город. Враг из артиллерии и минометов уничтожает гражданскую инфраструктуру и пытается развязать уличные бои.

Журналист Юрий Бутусов обнародовал кадры поврежденного войной, но несокрушимого города с высоты птичьего полета.

Читайте также:
«Посадки завалены трупами россиян». Как выглядят бои на самом горячем Бахмутском направлении глазами рядового бойца и эксдепутата Юрия Сиротюка
https://www.youtube.com/embed/1SogEvC1BKc?start=546
Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Война на Донбассе Бахмутка Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X