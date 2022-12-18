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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Журналист Юрий Бутусов обнародовал кадры поврежденного войной, но несокрушимого города с высоты птичьего полета.

Украинские защитники продолжают удерживать оборону Бахмута Донецкой области. Россияне постоянно атакуют город. Враг из артиллерии и минометов уничтожает гражданскую инфраструктуру и пытается развязать уличные бои.

Россияне уже несколько месяцев пытаются взять Бахмут, постоянно атакуя город (Фото:Скриншот с видео Бутусов Плюс / YouTube)

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