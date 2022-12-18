Самая горячая точка фронта. Как сейчас выглядит Бахмут с высоты птичьего полета — видео
Россияне уже несколько месяцев пытаются взять Бахмут, постоянно атакуя город (Фото:Скриншот с видео Бутусов Плюс / YouTube)
Украинские защитники продолжают удерживать оборону Бахмута Донецкой области. Россияне постоянно атакуют город. Враг из артиллерии и минометов уничтожает гражданскую инфраструктуру и пытается развязать уличные бои.
Журналист Юрий Бутусов обнародовал кадры поврежденного войной, но несокрушимого города с высоты птичьего полета.