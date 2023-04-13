Вагнеровцы планировали штурмом преодолеть боевой рубеж в Бахмуте, но понесли потери — ГПСУ 13 апреля, 21:33 Оккупанты получили от наших защитников огневой поражение, отступив с поля боя (Фото:Oleksandr Klymenko/File Photo/Reuters)

Боевики ЧВК Вагнера планировали штурмом преодолеть боевой рубеж пограничников в районе Бахмута. Украинские защитники заставили оккупантов отступить.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

«Штурмом наемники ЧВК Вагнера собирались преодолеть боевой рубеж пограничников. Артиллерией оккупанты разрушили ряд сооружений в нашем квартале обороны и развалинами застройки добрались до позиций, чтобы атаковать», — говорится в сообщении.

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В ГПСУ добавили, что оккупанты получили от наших защитников огневой поражение, отступив с поля боя с «успехами». Были ликвидированы пять оккупантов и еще шесть получили ранения.

11 апреля пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг утверждение хозяина кремлевской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что оккупанты контролируют «более 80%» Бахмута Донецкой области.

До этого он сообщал, что из-за тяжелых потерь среди боевиков ЧВК Вагнера в Бахмут перебрасывают элитные подразделения оккупантов.