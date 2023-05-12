В ВСУ заявили об успешной операции военных в Бахмуте: достигает одну из главных целей 12 мая, 15:37 В ВСУ утверждают, что украинские военные проводят операции в рамках обороны Бахмута (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Украинские военные продолжают успешную оборонительную операцию в Бахмуте и достигают одну из главных целей — уничтожают противника.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«В результате контрнаступательных действий и атак наших подразделений, в рамках оборонительной операции, враг был отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 км. И поэтому, можно говорить, что наша оборонительная операция продолжает быть успешной и достигает одной и из главных своих целей — это стачивание боевых возможностей противника, обезкровление врага», — отметил он.

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Череватый уточнил, что на поле боя на данный момент есть признаки истощения российских оккупантов.

«Первым маркером этого истощения являются почти ежедневные истерические заявления преступника Пригожина. Бахмут остается эпицентром боевых действий. За эти сутки там произошло 40 боестолкновений. В результате которых 199 оккупантов были уничтожены, 244 получили ранения и 15 попали в плен», — сказал представитель ВСУ.

Он также рассказал об уничтожении трех вражеских танков, боевой машины пехоты, трех пушек Мста-Б и пяти полевых складов с боеприпасами.

Череватый добавил, что, кроме боевых потерь, у российских оккупантов падает морально-психологическое состояние и появляются элементы паники.

Он также подчеркнул, что наемники ЧВК Вагнера продолжают уничтожаться в больших масштабах.

«Пополнения у самого Вагнера нет. Они вынуждены задействовать регулярные войска: мотострелковые и воздушно-десантные войска, которые комплектованы тоже в значительной степени из мобилизованных», — резюмировал спикер ВСУ.

10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сообщал, что оккупанты в Бахмуте больше не продвигаются, а украинские контратаки участились.

9 мая командир тактической группы Азов Андрей Билецкий сообщил, что украинские военные фактически полностью уничтожили 6-ю и 8-ю роты российской 72-й бригады во время наступательных действий под Бахмутом.

Первым 9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупах» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Позже 3-я ОШБр ВСУ это подтвердила.