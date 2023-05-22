Главную задачу Бахмут выполнил — Череватый 22 мая, 11:24 Войска РФ разрушили Бахмут, пытаясь захватить город (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar/Handout via Reuters)

Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага, пока тысячи украинских военных готовятся к решительному удару.

Об этом рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV.

«Сейчас главную задачу Бахмут выполнил. Он вытрепал максимально врага, пока тысячи украинских военнослужащих в Украине и за рубежом учились, в том числе с помощью передовых НАТовских инструкторов на лучшем оружии, на лучших средствах поражения, чтобы, когда придет время решительного удара, враг был максимально обескровлен, выбит, сломан его моральный дух. Тогда жертв будет меньше», — пояснил он.

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Череватый уточнил, что в самом Бахмуте Силы обороны Украины держат позиции в юго-западной части. Там удерживается ряд зданий, а также есть построенная линия обороны — окопы и другие вещи.

«По флангам — на южном и северном в течение недели у нас было продвижение, мы об этом сообщали. В разные дни на разное расстояние. Могло быть от 250 метров до полутора-двух километров. У нас нет сейчас преимущества в личном составе, технике, количестве снарядов над врагом, поэтому мы делаем это очень взвешенно, очень осмотрительно. Когда мы готовим на определенном направлении силы и средства, когда мы видим, что есть возможность нанести врагу контратакующие действия, тогда это делаем, просчитав, чтобы максимально сохранить прежде всего личный состав», — резюмировал представитель ВСУ.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.