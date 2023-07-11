«Вполне вероятный сценарий». Россияне сами могут выйти из Бахмута под огнем артиллерии — Череватый 11 июля, 22:55 Бахмут после российских обстрелов, 15 июня (Фото:93rd Kholodnyi Yar Brigade/Handout via REUTERS)

Украинские военные могут вынудить россиян вывести свои войска из Бахмута при помощи артиллерийских ударов.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

У Череватого спросили, возможен ли сценарий, при котором оккупанты сбегут из Бахмута под огнем артиллерии.

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«Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным», — отметил он.

По словам Череватого, нужно учитывать, что украинские военные делают героическую боевую работу в условиях паритета в личном составе и технике с врагом. При этом по количеству артснарядов ВСУ иногда проигрывают россиянам.

«Только наша обученность, мотивированность и невероятная сообразительность позволяет постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно», — добавил спикер Восточной группировки войск.

10 июля украинские Силы обороны смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута Донецкой области и уже несколько дней держат город под огневым контролем.

7 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты в Бахмуте попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.

9 июля Маляр сообщила, что на восточных и южных направлениях ситуация на фронте не претерпела существенных изменений, однако на южном фланге Бахмута есть продвижение вперед.