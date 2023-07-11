«Вполне вероятный сценарий». Россияне сами могут выйти из Бахмута под огнем артиллерии — Череватый
Бахмут после российских обстрелов, 15 июня (Фото:93rd Kholodnyi Yar Brigade/Handout via REUTERS)
Украинские военные могут вынудить россиян вывести свои войска из Бахмута при помощи артиллерийских ударов.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
У Череватого спросили, возможен ли сценарий, при котором оккупанты сбегут из Бахмута под огнем артиллерии.
«Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным», — отметил он.
По словам Череватого, нужно учитывать, что украинские военные делают героическую боевую работу в условиях паритета в личном составе и технике с врагом. При этом по количеству артснарядов ВСУ иногда проигрывают россиянам.
«Только наша обученность, мотивированность и невероятная сообразительность позволяет постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно», — добавил спикер Восточной группировки войск.
10 июля украинские Силы обороны смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута Донецкой области и уже несколько дней держат город под огневым контролем.
7 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты в Бахмуте попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.
9 июля Маляр сообщила, что на восточных и южных направлениях ситуация на фронте не претерпела существенных изменений, однако на южном фланге Бахмута есть продвижение вперед.