В Бахмуте идут позиционные бои — Генштаб

20 марта, 19:03
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Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 20 марта, на 390-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • за сутки российские оккупанты нанесли 13 авиа- и четыре ракетных удара, семь раз вели обстрелы из реактивных систем залпового огня. Уровень ракетной угрозы остается высоким по всей Украине;
  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась;
  • на Бахмутском направлении россияне не прекращают попытки захватить Бахмут, идут постоянные позиционные бои. Защитники Украины отбили вражеские атаки в районах Богдановки и Ивановского;
  • на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно наступали в направлении Бердычей, Авдеевки и Северного;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется;
  • оккупанты обустраивают все больше госпиталей вдоль линии столкновения из-за своих огромных потерь. Во временно захваченной Розовке Запорожской области в местную больницу за последние сутки привезли около 50 тяжелораненых российских военных. В Высоком Запорожской области войска страны-террориста устроили госпиталь в здании школы, 19 марта туда завезли много тяжелораненых на четырех медицинских грузовиках на базе КАМАЗ;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения россиян, их вооружения и техники.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжении страна-агрессор потеряла около 165610 оккупантов, из них 700 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Запорожская область Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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