Планы провалились. В Бахмуте за каждые захваченные 48 сантиметров Россия теряла одного солдата — Минобороны Великобритании

11 июня, 16:45
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Бахмут после российских обстрелов, 21 мая (Фото:via REUTERS)

Бахмут после российских обстрелов, 21 мая (Фото:via REUTERS)

Минобороны Великобритании подсчитало, что за каждые 48 сантиметров захваченной территории в Бахмуте Россия теряла одного солдата убитым или раненым.

Об этом говорится в ролике, опубликованным ведосмством.

По информации министерства, в феврале 2022 года РФ планировала захватить весь Донбасс за две недели.

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«В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10−14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина борется дальше», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в Бахмуте России удалось продвинуться на 29 километров. Но с мая 2022 года РФ потеряла здесь до 60 тысяч человек.

9 июня Череватый сообщал, что украинские силы в районе Бахмута начали атаку на российских оккупантов, воспользовавшись ротацией россиян. Тогда за сутки украинские подразделения продвинулись на некоторых участках на 1,2 км.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Великобритания Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

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