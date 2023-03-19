В Генштабе рассказали о ситуации на фронте: россияне наступают на Бахмут и на Купянско-Лиманском направлении

19 марта, 19:00
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Украинский защитник из 80-й десантной бригады в окопе на бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Violeta Santos Moura)

Украинский защитник из 80-й десантной бригады в окопе на бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Violeta Santos Moura)

В воскресенье, 19 марта, российские оккупанты продолжили попытки захватить Бахмут Донецкой области и вели наступление на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 389-х суток российского широкомасштабного вторжения.

  • На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовское.
  • На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григорьевка.
  • На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Бердичи и Марьинка.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

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В то же время россияне продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта из артиллерии и другого вооружения. В течение суток противник также нанес один ракетный и семь авиационных ударов, совершил девять обстрелов из РСЗО.

Российские оккупанты цинично ударили по жилому дому в Васильевском районе и по объектам гражданской инфраструктуры Каменского района Запорожской области.

Также российская армия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области. Есть погибшие и раненые, повреждены многоэтажки, частные жилые дома и школы.

Высока остается вероятность ударов по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.

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В то же время, украинская авиация в течение суток нанесла удар по российскому ЗРК, шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и по складу боеприпасов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский ЗРК Тор и два района сосредоточения оккупантов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмутская трасса Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ фортеця Бахмут

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