Идут и мобилизованные, и ЧВК. Боец рассказал о тактике окупантов на Бахмутском направлении 19 марта, 20:31 Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты несколько изменили тактику вблизи Бахмута Донецкой области и пытаются оказывать непрерывное давление на украинские позиции, заявил замкомандира батальона Свобода Владимир Назаренко в эфире телемарафона в воскресенье, 19 марта.

"Идут в перемешку и наемники ЧВК, и мобилизованные солдаты. Они массово штурмуют, большим количеством, несут потери. Их задача, чтобы это давление было непрерывно. Они не забирают раненых. Подносят боеприпасы, новое и новое пополнение", - сказал Назаренко.



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Он отметил, что оккупанты провели ротацию, однако все равно несут огромные потери.

По его словам, примерно такую тактику, как вблизи Бахмута, оккупанты применяют на Авдеевском направлении и в целом по всему участку восточного фронта.

"Враг компенсирует недостаток боеприпасов, техники большим количеством живой силы, пехоты [...] Надо благодарить наших героев, которые ежедневно по много раз отражают страшные нашествия врага", – высказался военный.

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По данным Генштаба ВСУ, 19 марта российские оккупанты продолжили попытки захватить Бахмут Донецкой области. Также враг вел наступление на Купянском и Лиманском направлениях.