Идут и мобилизованные, и ЧВК. Боец рассказал о тактике окупантов на Бахмутском направлении
Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты несколько изменили тактику вблизи Бахмута Донецкой области и пытаются оказывать непрерывное давление на украинские позиции, заявил замкомандира батальона Свобода Владимир Назаренко в эфире телемарафона в воскресенье, 19 марта.
"Идут в перемешку и наемники ЧВК, и мобилизованные солдаты. Они массово штурмуют, большим количеством, несут потери. Их задача, чтобы это давление было непрерывно. Они не забирают раненых. Подносят боеприпасы, новое и новое пополнение", - сказал Назаренко.
Он отметил, что оккупанты провели ротацию, однако все равно несут огромные потери.
По его словам, примерно такую тактику, как вблизи Бахмута, оккупанты применяют на Авдеевском направлении и в целом по всему участку восточного фронта.
"Враг компенсирует недостаток боеприпасов, техники большим количеством живой силы, пехоты [...] Надо благодарить наших героев, которые ежедневно по много раз отражают страшные нашествия врага", – высказался военный.
По данным Генштаба ВСУ, 19 марта российские оккупанты продолжили попытки захватить Бахмут Донецкой области. Также враг вел наступление на Купянском и Лиманском направлениях.