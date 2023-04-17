Украинские защитники в Пасху отразили две атаки оккупантов в районе Бахмута — ГПСУ 17 апреля, 18:43 Украинские защитники (Фото:t.me/DPSUkr)

Пограничники в составе Сил обороны Украины в воскресенье, 16 апреля, отразили две российские атаки в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Вчера вражеские силы дважды атаковали опорный пункт пограничников», — говорится в сообщении.

Первая неудачная попытка прорыва оккупантов произошла после обеда, а через несколько часов враг возобновил наступление, привлекая дополнительную пехоту и усилив артиллерийский обстрел.

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«Боевые стычки на коротких дистанциях продолжались до ночи, оккупантов остановили на рубеже обороны. По итогам дня ориентировочные потери противника составили — 11 человек: 6 убиты и 5 ранены», — говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия активизировала наступление на Бахмут из-за «улучшения взаимодействия» между силами минобороны РФ и боевиками ЧВК Вагнера.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи под Бахмутом.

По его словам, россияне перешли к «сирийской» тактике выжженной земли и на фоне больших потерь уже привлекают спецназовцев.