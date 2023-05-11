В Бахмуте украинские защитники сбили четыре российских беспилотника — ГПСУ 11 мая, 18:22 Украинские пограничники (Фото:пресс-служба ГПСУ)

Украинские пограничники в среду, 10 мая, в районе Бахмута Донецкой области сбили четыре российских беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

10 мая пограничники вместе с аэроразведкой отразили волну атак оккупантов. Захватчики с потерями отошли.

На другой позиции украинские защитники обнаружили два вражеских беспилотника. Применив антидроновые ружья, они вывели из строя оба БПЛА.

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«Такая же участь постигла еще одну вражескую беспилотную „парочку“, которая попыталась подлететь ночью», — добавила пресс-служба.

По данным Генштаба, всего были уничтожены 2627 российских беспилотников.