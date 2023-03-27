«Клещи могут закрыться». Нардеп Костенко о ситуации в Бахмуте 27 марта, 18:01 Кадр снятого с дрона видео Бахмута, обнародованного 93-й механизированной бригадой Холодный Яр 26 марта 2023 года (Фото:93rd Mechanized Brigade «Холодный Яр» via REUTERS)

Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал о ситуации в Бахмуте.

«Валерий Залужный говорил, что более-менее удалось стабилизировать ситуацию под Бахмутом. Но, с моей точки зрения, мы не должны расслабляться, потому что все же наши войска находятся там в угрожающей ситуации, под угрозой окружения. И противник в любой момент, накопив силы и средства, может произвести успешную операцию, и клещи могут закрыться. Мы это должны понимать», — сказал Костенко Radio NV.

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По словам нардепа, сейчас в Бахмут направлено много сил и средств, которые этому противодействуют, но «противник, подбросив резервы, сможет закрыть эти дороги жизни, как мы их называем».

«Я уже неоднократно говорил, что нашему командованию все же придется в ближайшее время принимать решение. Либо контратаковать, либо выводить войска оттуда для того, чтобы сохранить резервы, например для дальнейшего контрнаступления», — напомнил он.

25 марта экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сообщил Radio NV, что Бахмут окружен примерно на 4/5.

26 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию вокруг Бахмута, но бои продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью.



27 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация в городе стабильно сложная, но «мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами, позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов».