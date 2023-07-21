Под Бахмутом украинские силы продвигаются равномерно и уверенно — Череватый 21 июля, 19:18 Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Украинские силы используют тактическое новаторство под Бахмутом, чтобы постепенно вытеснять российских оккупантов.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Комментируя ситуацию на Бахмутском направлении Череватый сообщил, что ВСУ ведут «очень размеренное и постепенно наступление, с учетом того, что у нас нет преимущества в силах и средствах над противником».

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«Поэтому максимально используем маневр, охват, используем разнообразные тактические новаторства для того, чтобы продвигаться равномерно, уверенно, но с минимальными потерями нашего личного состава», — сказал спикер.

По его данным, ежедневно Силы обороны освобождают сотни метров украинской территории, а еженедельно — километры. Череватый убежден, что через время речь будет идти о десятках километров.

Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении украинские бойцы продолжают удерживать инициативу и давить на оккупантов, которые «отчаянно сопротивляются».

Накануне командующий Сухопутных войск генерал Александр Сырский заявил, что каждый день украинские военные продвигаются на 500−1000 метров. Также генерал добавил, что сейчас под Бахмутом созданы все условия для освобождения города.