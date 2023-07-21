Под Бахмутом украинские силы продвигаются равномерно и уверенно — Череватый

21 июля, 19:18
Поделиться:
Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Украинские силы используют тактическое новаторство под Бахмутом, чтобы постепенно вытеснять российских оккупантов.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Комментируя ситуацию на Бахмутском направлении Череватый сообщил, что ВСУ ведут «очень размеренное и постепенно наступление, с учетом того, что у нас нет преимущества в силах и средствах над противником».

Видео дня

«Поэтому максимально используем маневр, охват, используем разнообразные тактические новаторства для того, чтобы продвигаться равномерно, уверенно, но с минимальными потерями нашего личного состава», — сказал спикер.

По его данным, ежедневно Силы обороны освобождают сотни метров украинской территории, а еженедельно — километры. Череватый убежден, что через время речь будет идти о десятках километров.

Читайте также:

Гаубица M777 и украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer) ВСУ скоро начнут использовать кассетные боеприпасы, гаубицы M777 уже на позициях возле Бахмута — СМИ

Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении украинские бойцы продолжают удерживать инициативу и давить на оккупантов, которые «отчаянно сопротивляются».

Накануне командующий Сухопутных войск генерал Александр Сырский заявил, что каждый день украинские военные продвигаются на 500−1000 метров. Также генерал добавил, что сейчас под Бахмутом созданы все условия для освобождения города.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X