Украинские силы продолжают развивать успехи на северном и южном флангах Бахмута — Нацгвардия 25 мая, 15:43 Город Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Украинские защитники продолжают развивать успехи на северном и южном флангах Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга.

«На Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления живой силы и техники противника, его радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы с целью поддержки других подразделений Сил обороны, которые продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута», — подчеркнул он.

Видео дня

Также спикер отметил, что нацгвардейцы на Лиманском направлении удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества, а на Северском направлении бойцы Нацгвардии проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки.

Накануне Анна Маляр заявила, что за сутки активность наступательных действий оккупантов на направлении «несколько снизилась», а Силы обороны незначительно продвинулись по флангам на севере и юге от Бахмута.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины отвергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ продолжают находиться в городе.