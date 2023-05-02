Украинские пограничники отразили российский штурм в Бахмуте и сбили два беспилотника — ГПСУ

2 мая, 18:44
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Город Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Город Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Пограничники в районе Бахмута Донецкой области сдержали российский штурм, а также ликвидировали два вражеских беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

«В Бахмуте пограничники «жарят» пехоту противника и сбивают вражеские «птички», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в понедельник, 1 мая, пограничники дважды вели сражение с российскими захватчиками в Бахмуте.

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Днем в стрелковом столкновении украинские защитники остановили попытку врага изменить тактическое положение, а ночью в ближнем бою сдерживали штурм захватчиков на позиции в соседнем квартале. Оккупанты с потерями отступили.

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В другом секторе обороны пограничникам также удалось сбить два вражеских беспилотника, проводивших воздушную разведку.

По оценкам Вашингтона, за последние пять месяцев боев за Бахмут было убито 20 тысяч российских оккупантов.

Общие потери страны-агрессора в этом направлении составляют 100 тысяч человек.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Пограничник Бахмут

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